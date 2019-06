Picchia e violenta la compagna a Monza, arrestato

Un operaio romeno di 63 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Vimercate in provincia di Monza per sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni ai danni della compagna, una connazionale di 43 anni. L’uomo infatti ha violentato e seviziato la donna nella roulotte in cui vivevano, minacciandola e picchiandola, causandole lesioni gravi in tutto il corpo. A salvarla sono stati i carabinieri allertati dalla figlia della vittima, con la quale l'uomo non voleva avesse alcun rapporto poiché nata da una precedente relazione.