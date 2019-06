Picchiati da esponenti di Casapound, rifiutano risarcimento

Filippo Santino Masi e Jorge Castro Carasaz, il primo esponente dell'Anpi e il secondo rappresentante di un'associazione in difesa dei migranti, hanno rifiutato un risarcimento extragiudiziale da 1.800 euro, dopo essere stati picchiati nel giugno di due anni fa dentro Palazzo Marino a Milano da alcuni militanti di Casapound. Tra gli imputati, anche l'editore di “Altaforte” Francesco Polacchi a processo a Milano con l'accusa di lesioni personali aggravate insieme ad altri sette rappresentanti dell'associazione di estrema destra. Masi ha spiegato che non ha intenzione di accettare eventuali risarcimenti: "Io faccio parte dell'Anpi, quella gente lì l'ho sempre contestata, ho sempre combattuto i fascisti, non li posso vedere".