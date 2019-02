Picchiava e minacciava la compagna, arrestato

Una ragazza di 25 anni è stata per anni picchiata e insultata dal suo compagno, trovandosi costretta a fuggire dalla Lombardia e a rifugiarsi dal padre. Il ragazzo con precedenti penali infatti, a causa della gelosia, aveva ridotto la vita della ragazza ad un inferno, con costanti minacce, interdizioni in casa, divieto di contatto con familiari e amici. Dopo la denuncia però, gli agenti hanno ricostruito i fatti, cominciati nel 2015, per poi eseguire un’ordinanza di custodia cautelare per il 34enne, mentre la donna è stata portata in un centro anti violenze insieme alla figlia di 2 anni.