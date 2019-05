Pick-up travolge e uccide un ciclista, nel Bolognese

Incidente mortale a Granarolo dell'Emilia nel Bolognese dove un pick-up ha travolto e ucciso un ciclista di 52 anni di origine pakistana e residente nel capoluogo. Secondo una prima ricostruzione della Polizia municipale, la bicicletta stava procedendo in direzione San Giovanni in Persiceto quando è stata colpita dal fuoristrada guidato da un anziano di 70 anni di Argelato il quale è stato posto ad accertamenti da parte della Municipale, mentre il 118 ha soccorso il ciclista che però non ce l’ha fatta.