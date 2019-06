Pietro Tatarella interrogato dai magistrati

Pietro Tatarella, l'ormai ex consigliere comunale milanese di Forza Italia finito in carcere il 7 maggio nel maxi blitz della Dda milanese in seguito ad un giro di tangenti, appalti e nomine pilotate e finanziamenti illeciti, ha deciso per la prima volta di essere interrogato dai magistrati. Tatarella, che scelse di non rispondere nell'interrogatorio davanti al gip, è accusato di associazione per delinquere, corruzione e finanziamento illecito e sarebbe stato sul libro paga dell'imprenditore Daniele D'Alfonso il quale che avrebbe versato all’ex politico 5.000 euro al mese e concesso l'uso di carta di credito e automobili.