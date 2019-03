Pirata della strada investe 4 bambini a Milano

A Buccinasco in provincia di Milano, un pirata della strada ha investito una donna di 29anni insieme ai suoi 4 bambini: il più grande, un bambino di 5 anni, è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni critiche, mentre le altre tre bambine sono rimaste ferite e sono state portate al Niguarda e al San Carlo. L’uomo alla guida invece è stato rintracciato dai Carabinieri poco dopo l’incidente, per essere poi arrestato dalle autorità.