Pisa, parte il primo corso di Biologia Spaziale

Si prepara il primo corso di Biologia Spaziale in Italia, nella scuola superiore Sant’Anna di Pisa: tra i professori, anche l’astronauta Paolo Nespoli. Realizzato insieme all’Agenzia Spaziale Europea, le lezioni mirano a preparare nuovi esperti di biomedicina spaziale per le prossime missioni umane di lunga durata, con tecnologie che aiuteranno la salute dell’umanità sulla Terra. "Affrontare questa enorme sfida ha già fruttato importanti innovazioni tecnologiche e biomediche che ci accompagnano nel quotidiano terrestre, migliorando la nostra vita e la nostra sicurezza: la sfida forse più importante sarà accettare che questo balzo in avanti tecnologico e scientifico non potrà essere che un'impresa collettiva e transnazionale", dichiara Debora Angeloni, responsabile scientifica del corso.