Pitbull azzanna due bambine a Vercelli

Un cane di razza pitbull ha aggredito due bambine di 18 mesi e 12 anni mordendole in varie parti del corpo ferendo in modo grave la più piccola, in una villetta di Santhià in provincia di Vercelli. La più giovane è stata trasportata con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, ma non si trova in pericolo di vita. Secondo quanto appreso la piccola di 18 mesi ha riportato profonde ferite al volto ed è stata ricoverata nel reparto di rianimazione per essere poi operata dai chirurghi plastici.