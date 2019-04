Pitbull sfugge al padrone e azzanna due bambini, nel Monzese

Un pitbull sfuggito al padrone ha assalito un bambino e una bambina di 6 e 7 anni a Limbiate in provincia di Monza, mentre i due giocavano nel cortile della loro palazzina. A salvarli sono stati alcuni condomini intervenuti, che hanno chiamato i soccorsi per trasportarli all’ospedale San Gerardo di Monza, con profonde ferite al volto e al corpo. Il proprietario dell’animale è stato denunciato, mentre le giovani vittime saranno operate, sebbene non in pericolo di vita.