Plastica, prevista indipendenza per il 2023 in Regione

Continua la lotta alla plastica in tutta l’Ue, che prevede il bando del materiale già dal 2021. Nella Regione inizia il “Romagna plastic free 2023”, un progetto che prevede l'impegno del pubblico per la salvaguardia dell'ambiente. Rimini investe 200 milioni di euro per riqualificare le fogne e le aree costiere, puntando a diventare la prima riviera “plastic free”. Il processo di indipendenza dalla plastica entra anche nelle scuole, nelle cui mense verranno utilizzati piatti in coccio. Piatti, bicchieri, cannucce, ma anche mozziconi di sigarette e bastoncini per palloncini costituiscono il 70% dei rifiuti marini, motivo per cui sono state impiegate barriere galleggianti per intercettare i rifiuti prima che arrivino in mare, facilitando il riciclo.