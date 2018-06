Veneto Orientale e Bassa Padovana: sono disponibili incentivi pubblici per 3,6 milioni di euro

Per lo sviluppo imprenditoriale del Veneto Orientale e l’area della Bassa Padovana sono disponibili incentivi pubblici per 3,6 milioni di euro. E’ quanto prevede l’avviso pubblico emesso da Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, per le aree di crisi di non complessa del Veneto, in attuazione dell’accordo di programma sottoscritto nel dicembre scorso tra Ministero dello Sviluppo economico e Regione del Veneto.

Martedì 12 giugno, a palazzo Balbi (sala Travi), sede della Regione Veneto, gli assessori regionali al Lavoro e allo Sviluppo economico, insieme al responsabile dell’Unità di crisi della Regione Veneto e ai dirigenti del Ministero per lo Sviluppo economico e di Invitalia, presentano alle associazioni di categoria, ai professionisti e agli imprenditori gli interventi previsti per il rilancio delle aree di crisi industriale, nonché le opportunità, i termini e le condizioni del bando per accedere agli incentivi.

L’ammontare complessivo delle risorse è pari a euro 3.624.087 milioni di euro, a valere sulle risorse della legge n. 181/1989 per il “rilancio aree di crisi industriale” e su risorse regionali. Le iniziative imprenditoriali dovranno prevedere programmi di investimento di importo non inferiore a 1,5 milioni di euro. Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate dalle ore 12 del 19 luglio 2018 alle ore 12 del 17 settembre 2018 e saranno valutate in base alle ricadute occupazionali e di sviluppo territoriale.

L’incontro di martedì (inizio ore 10) con gli esperti del Mise e di Invitalia offrirà alle imprese e ai progettisti di idee di sviluppo imprenditoriale l’opportunità di un approfondimento diretto sugli incentivi disponibili e la possibilità di un orientamento verso le possibili proposte di investimento.

Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una e-mail a segreteria@venetolavoro.it specificando nell’oggetto “legge 181 Veneto- Venezia 12 giugno 2018”, specificando nome e cognome, qualifica, società di appartenenza e recapiti.