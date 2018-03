Il livello del Po è salito di due metri

Lo scioglimento delle nevi e le piogge di queste ore stanno creando varie allerte fluviali. Il livello idrometrico del Po è salito dopo le piogge di circa 2 metri in 24 ore. E' quanto emerge dal monitoraggio effettuato dalla Coldiretti questa mattina al Ponte della Becca (in provincia di Pavia, alla confluenza del Ticino nel Po). Dal controllo "si evidenzia come il rapido aumento del livello del principale fiume italiano sia significativo delle criticità registrata in molti corsi d'acqua e torrenti. L'arrivo di piogge e temporali violenti preoccupa per la stabilita idrogeologica con piene ed esondazioni per i fiumi e il rischio di frane o smottamenti per i terreni. Una situazione favorita dal fatto che tra pioggia, gelo e neve è caduto in questo inverno in Italia il 16% di acqua in più rispetto alla media storica con un decisa inversione di tendenza rispetto al deficit idrico fatto registrare nelle stagioni precedenti secondo l'analisi Coldiretti su dati Isac-Cnr": così la Coldiretti in una nota ripresa e diramata dalla agenzia Ansa.