Vaccini, fisco e lavoro: ecco lo scenario di chi vuole abolire e cosa

Meno di due mesi alle elezioni politiche in Italia, previste il 4 marzo. E la campagna elettorale è partita già a pieno regime, con i leader dei vari schieramenti che hanno portato al centro del dibattito numerosi temi, a suon di abolizioni e proposte.

Il Movimento 5 Stelle ha aperto le danze attraverso le parole del candidato premier Luigi Di Maio, sostenendo di voler abolire spesometro, redditometro e split payment. La Lega Nord di Matteo Salvini ha rilanciato sui vaccini mentre, sulla riforma Fornero, il dibattito interno al centrodestra è ancora aperto.

DI MAIO - "Noi proponiamo l’abolizione dello spesometro, uno strumento inutile" ha affermato Di Maio, lanciando il portale 'LeggiDaAbolire.it'. Il progetto del Movimento 5 Stelle è di abolire 400 leggi una volta al governo. Tra queste: via spesometro, split payment, redditometro e la legge che prevede gli studi di settore.

"Già lo so - ha aggiunto il leader 5S - che i miei avversari diranno che con queste proposte noi vogliamo favorire l’evasione fiscale: io invece mi assumo la responsabilità di dire che è semplificando che aumenta il gettito fiscale dello Stato ed è semplificando che ridurremo la pressione fiscale, togliendo oneri burocratici".

SALVINI - Via Twitter il leader della Lega ha annunciato di voler cancellare le norme Lorenzin: "Vaccini sì, obbligo no". Forza Italia ha però bocciato senza riserve Salvini in versione 'no-vax' e ha respinto al mittente la proposta di abolire l'obbligatorierà delle vaccinazioni. "Come Forza Italia - ha detto Paolo Romani - abbiamo lavorato in Parlamento per migliorare il testo proposto dal ministro Lorenzin sull'obbligatorietà delle vaccinazioni, riducendole anche da 12 a 10. Riteniamo comunque necessario mantenere l'obbligo almeno fino a quando non sarà raggiunta l'immunità di gregge capace di tutelare la salute di tutti i cittadini e in particolare dei bambini''.

Per il leader della Lega c'è poi una "tassa assurda" da eliminare: ovvero, quella sulle sigarette elettroniche.