Vertice Macron-Conte: “Il regolamento di Dublino deve cambiare”

Il vertice tra Emmanuel Macron e Giuseppe Conte ha avuto esito positivo. Dopo le tensioni dei giorni scorsi, il leader italiano ha incontrato il presidente francese all’Eliseo per parlare del futuro dell’Europa. Al termine del summit, il premier ha lasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. “Sono molto contento – ha ribadito il presidente del Consiglio – di aver visto Macron nella mia prima visita estera. C’è stata sintonia sulle cose da migliore nell’Unione Europa. Il regolamento di Dublino deve cambiare: noi siamo contrari e stiamo preparando una proposta alternativa che non vediamo l’ora di condividere con gli altri Stati“.

“Ci sarà – ha concluso il premier Giuseppe Conte – un nuovo vertice con il presidente Macron a Roma in autunno per rafforzare la nostra cooperazione“. Al termine del summit anche il presidente francese, Emmanuel Macron, ha parlato in conferenza stampa: “L’Europa – ha dichiarato – è mancata sulla questione dell’immigrazione. Per affrontare queste sfide si ha bisogno delle riforme. Non ci possono essere solamente risposte nazionali ma tutti i membri dell’UE devono occuparsi di queste questioni“.