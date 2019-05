Poliziotto si suicida con la propria pistola, a 32 anni

Un poliziotto di 32 anni si tolto la vita a Desio, in provincia di Monza, sparandosi con la pistola d'ordinanza e venendo trovato nella sua auto, parcheggiata sotto casa sua. In servizio a Como, il militare ha lasciato la moglie e una bambina di tre anni. Intanto, sono in atto gli accertamenti da parte dei carabinieri secondo cui il gesto estremo sarebbe da ricondurre a problemi in famiglia.