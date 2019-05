Ponte Morandi, prima interdittiva antimafia

Prima interdittiva antimafia nei confronti di una azienda ingaggiata nella ricostruzione del ponte Morandi: l’azienda in questione, che si occupa di demolizione di materiale ferroso, è ritenuta permeabile alla mafia. L’Amministratrice e socio unico è infatti Consiglia Marigliano, consuocera di Ferdinando Varlese senza esperienze nel settore. Tra le condanne di Varlese spicca quella per associazione a delinquere che rivela rapporti con il clan Misso-Mazzarella-Sarno, dell'organizzazione camorristica "Nuova Famiglia”. "Grazie alla Dia di Genova. È la dimostrazione che i controlli di legalità sul grande cantiere funzionano anche con procedure estremamente snelle e semplificate. Andiamo avanti per il nuovo ponte sul Polcevera in trasparenza, efficienza e rapidità”, commenta il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.