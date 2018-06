A Milano si accendono i riflettori sul nuovo "Porsche Studio"

Porsche con la consociata Porsche Design ha inaugurato a Milano nel quadrilatero della moda il nuovo spazio dedicato al brend di Stoccarda, nell’elegante locatin in via Della Spiga 42 si incontrano le auto sportive ed esclusivi prodotti lifestyle, sotto lo stesso tetto. Il nuovo “Porsche Studio, è il primo concetto distributivo con questo nome a proporre veicoli a marchio Porsche insieme alla collezione completa di Porsche Design.

“Al pari di New York, Parigi e Londra, Milano è una delle capitali della moda in cui vengono definite le tendenze stilistiche. La presenza di Porsche e Porsche Design nel cuore della città riflette la stretta collaborazione esistente fra i due brand e al tempo stesso consente a questi ultimi di rivolgersi a un gruppo di consumatori fortemente orientati a tutto ciò che è lifestyle”, ha dichiarato Detlev von Platen, membro del Consiglio di Amministrazione e responsabile Vendite e Marketing di Porsche AG. La location del nuovo “Porsche Studio” è perfettamente coerente con questo approccio strategico, sottolineandolo ulteriormente: la scelta è infatti caduta su Via della Spiga, nel centro storico della città, che consente ai marchi di posizionarsi nel cuore di quello che è conosciuto come “Quadrilatero della Moda” milanese.

Il Porsche Studio di Milano riunisce i mondi dei due marchi su un’area di circa 400 metri quadrati.Accanto a un veicolo in esposizione, una speciale parete offre una panoramica virtuale dei momenti più importanti dei 70 anni di Porsche e delle sue auto sportive. Presso il Porsche Studio, i clienti avranno la possibilità di configurare i modelli speciali e di concordare la prova della vettura. Se il cliente ha già preso la decisione di acquistare, è inoltre possibile finalizzare il contratto in loco. Eventi e iniziative promozionali organizzati con cadenza regolare consentiranno di informare i visitatori sui nuovi temi di volta in volta introdotti da Porsche e Porsche Design.

All’interno della collezione di orologi di Porsche Design spicca il modello “1919 Datetimer 70Y Porsche Sports Car Limited Edition”, un pezzo speciale realizzato in occasione delle celebrazioni per i “70 anni di auto sportive Porsche”. A Milano, Porsche Design presenta una collezione che include diverse tipologie di prodotto, fra cui orologi, moda e abbigliamento sportivo, valigeria e borse, occhiali, dispositivi audio ed elettronici. “Al Porsche Studio di Milano i nostri clienti potranno avere accesso all’intera offerta di prodotti Porsche Design. Presentando la nostra accattivante gamma di accessori accanto al veicolo in esposizione intendiamo offrire ai clienti e agli appassionati dei due marchi un’esperienza speciale orientata allo stile di vita Porsche”, ha spiegato Jan Becker, CEO di Porsche Design.