I porti aperti trasformano il Mediterraneo in una fossa comune

“La politica dei porti aperti ha trasformato il Mediterraneo in una fossa comune con 15 mila morti. Ora, facendo un esempio concreto, se la nave Sea Watch raccogliesse immigrati in acque libiche o maltesi e volesse venire in Italia, la bloccheremmo con tutte le modalità legali che abbiamo a disposizione". Sono le dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini, a Zingonia, il quale prosegue: “Io tutelo l'ordine pubblico in questo Paese e me ne prendo l'onore e gli oneri, quindi chi entra in Italia deve avere il mio permesso. Faccio un esempio concreto: c'è questa nave della Sea Watch, olandese con equipaggio olandese, che sta tornando vicino alla Libia. Se raccogliesse immigrati in acque libiche, tunisine o maltesi e volesse arrivare in Italia farebbe una scelta che mette a rischio delle vite e quindi noi lo impediremo con ogni mezzo lecito necessario".