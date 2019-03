Portiere 16enne perde conoscenza dopo un colpo alla testa durante una partita, nel Vicentino

Un portiere di 16 anni militante in una squadra di Padova è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza, in seguito ad un violento colpo alla testa subito durante una partita del campionato regionale allievi, nel campo dell'Alte Ceccato a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza. Dopo lo scontro, il ragazzino è caduto a terra perdendo conoscenza, venendo quindi soccorso dai medici che hanno richiesto l'intervento dell'elicottero arrivato dall'ospedale di Verona. Stabilizzato sul posto dai sanitari del 118, il giovane portiere è stato poi trasportato al San Bortolo di Vicenza nel reparto di rianimazione, dove si trova attualmente.