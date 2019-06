Precipita dal secondo piano mentre cerca di uscire di casa di nascosto

Una 17enne, dopo aver ricevuto il divieto di uscire di casa con le amiche, si è calata dalla finestra di casa. Nel farlo però, la giovane è precipitata dal secondo piano di una palazzina di Cusano Milanino e si è ferita in modo grave. Soccorsa e trasportata al San Gerardo di Monza, è stata sottoposta a intervento neurochirurgo e attualmente è ricoverata in prognosi riservata, anche se non in pericolo di vita.