Prende permessi da lavoro e va in vacanza, accusata una donna a Bologna

In vacanza alle isole Cayman con il marito mentre godeva di permessi e congedi straordinari retribuiti per assistere uno zio disabile: accusata una donna dirigente dell’ospedale di Porretta Terme in provincia di Bologna, di truffa ai danni dello Stato. I permessi sono stati presi tra il 2016 e il 2018 in un periodo durante il quale il padre di lei era ricoverato, ma secondo le indagini fatte tra agenzie viaggi e testimoni, è emerso il raggiro della donna. Denunciato anche il marito, anche lui medico.