Prende il sole in bikini nei giardini di Venezia, multata

Una turista canadese di 23 anni è stata sorpresa dalla Polizia urbana a prendere il sole in bikini all'interno dei Giardini Papadopoli di Venezia, motivo per cui si è vista arrivare una multa da 250 euro, secondo l'articolo 30 del nuovo Regolamento di polizia e sicurezza urbana comunale. La Polizia locale ha applicato inoltre due "Daspo" urbani nei confronto di due cittadine romene di 21 e 27 anni, che fingevano di raccogliere firme e soldi per una fantomatica associazione internazionale per bambini poveri, presentandosi come dipendenti della Regione Veneto.