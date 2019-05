Presenta un falso diploma, denunciata una bidella nel Vicentino

Una collaboratrice scolastica è stata denunciata dai Carabinieri di Barbarano Mossano per falsità materiale, dopo aver presentato un diploma di scuola superiore di secondo grado mai conseguito. La donna di 29 anni residente a Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza ha infatti usato un falso titolo conseguito a Salerno, riconosciuto come falso dopo la segnalazione da parte del dirigente di un istituto statale vicentino che ha avvisato le forze dell’ordine.