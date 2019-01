Presi 5 rapinatori di una pasticceria di Milano

Arrestate 5 persone dai carabinieri nelle province di Milano, Pavia e Cremona, in seguito all’esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per le accuse a vario titolo di incendio doloso, furto aggravato e simulazione di reato. Denunciate invece altre due persone a piede libero. Gli indagati sono accusati di aver derubato una pasticceria di un centro commerciale di Arluno a Milano nell'ottobre 2017, per poi dare fuoco al locale, provocando l’attivazione dell'impianto anti incendio che ha allagato l’ipermercato.