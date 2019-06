Preso sequestratore colpevole di lesioni contro la fidanzata

Giacomo Oldrati, il 40enne arrestato lo scorso 4 giugno per sequestro di persona e lesioni gravissime, sarà tenuto in carcere a causa del rischio di reiterazione di reato: dopo avere preso a calci e pugni la sua fidanzata e averla tenuta segregata in casa e seviziata per giorni a Milano, il responsabile è stato posto sotto arresto ed è stata decisa la misura cautelare secondo le richieste avanzate nell'interrogatorio dallo stesso Oldrati, che ha chiesto di rimanere rinchiuso affermando: "Tenetemi dentro, posso rifarlo".