Pressione dei governatori per il referendum sulla Tav

I governatori di Piemonte, Sergio Chiamparino, e Lombardia, Attilio Fontana, fanno pressioni per il referendum sulla Tav: "C'è una dead line ed è quella dell'11 marzo: se la società di gestione avrà il via libera per fare i bandi, e proseguire i lavori, tutto bene; se dovessero rinviare ulteriormente, ho già il quesito pronto: chiederò al ministro Salvini di celebrare una consultazione popolare insieme alle elezioni Regionali ed Europee”, ribadisce Chiamparino, mentre Fontana chiarisce il suo pensiero: "Io fin dall'inizio ho sempre sostenuto che queste sono scelte le deve fare la politica ma se l'unico mezzo per far sentire la nostra voce è il referendum, sono disponibile a seguire l'esempio di Sergio. Bisogna ascoltare tutti ma poi bisogna fare delle scelte“