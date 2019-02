Previsto per il 2020 il completamento del Mose

Secondo il professor Francesco Ossola, uno dei due commissari del Consorzio Venezia Nuova che ha completato la posa delle 78 barriere mobili nel Lido San Nicolò, entro la fine del 2019 il Mose (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico, in grado di isolare temporaneamente la laguna di Venezia dal mare Adriatico durante gli eventi di alta marea) completerà la fase di taratura e dei test di sollevamento "manuale" delle paratoie, per poi essere pronto al passaggio in automatico della gestione delle dighe mobili. "Nonostante le traversie del passato il funzionamento è perfetto; è stato messo a punto il jack-up e sono state posate le ultime paratoie. Quello che è importante è che tutte le operazioni sono state fatte con personale dipendente e tecnici del Consorzio Venezia Nuova e di Comar, senza alcun ausilio esterno. Un team di persone molto giovani che hanno acquisito un know how e delle prospettive future. E' un patrimonio di conoscenza a disposizione per il futuro".