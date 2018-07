E' record, Yves Saint Laurent prenota la Galleria: 12 mila euro al metro

Nell'anno del 150° anniversario della Galleria, il sindaco Sala aveva detto: «La Galleria è un po’ il barometro della città. Quando Milano va bene, la Galleria funziona bene. Quando Milano è un po’ più in difficoltà, anche la Galleria ne risente». Be’, se le cose dovessero andare veramente così, ieri per Milano sarebbe stata il giorno dell’apoteosi. Quando la commissione ha aperto le buste per la concessione in affitto di uno spazio vicino al Camparino non voleva quasi credere ai propri occhi: un milione di euro all’anno per 82 metri quadrati, con un prezzo al metro quadro di 12.195 euro. Ad aggiudicarsi provvisoriamente la gara è stata Sl Luxury Retail srl, concessionaria di Yves Saint Laurent, la casa di moda francese. La base d’asta era 131 mila euro. L’offerta in busta, otto volte tanto. E non che gli altri concorrenti fossero dei moscerini. Al secondo posto si è classificato Moreschi, categoria scarpe di lusso con 402 mila euro.