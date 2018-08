Prigioniero da due anni in Turchia, “mi uccideranno”

"Mi danno la possibilità di comunicare per l'ultima volta. Chiedo all'Italia di aiutarmi, di chiudere questa situazione in tempi rapidi. È 2 anni che sono in carcere, non ce la faccio più. Mi hanno detto che sono stufi, che mi uccideranno se la cosa non si risolve in tempi brevi. Non vedo futuro, non so cosa pensare".

Sono le parole di Alessandro Sandrini, l'italiano scomparso in Turchia nell'ottobre 2016. Il video video, che si apre con il connazionale che dice "oggi è il 19 luglio 2018", è stato reso noto ieri dal Site, il sito americano che monitora il jihadismo sul web. Lo stesso ha infatti pubblicato i fotogrammi di un video in cui compare Sandrini vestito con una tuta arancione che lancia un appello per essere liberato, minacciato con delle armi.