Prima operazione con un agente sotto copertura straniero

Un'operazione di polizia è stata portata a termine, per la prima volta in Italia, utilizzando nelle indagini un agente sotto copertura di una forza di polizia straniera. E' successo a Torino durante un'inchiesta sul traffico internazionale di droga terminato con l'arresto di due persone. Più precisamente si tratta di un poliziotto rumeno infiltratosi nell'organizzazione criminale che ha consentito di accertare le pratiche di narcotraffico del gruppo, dedito allo spaccio di cocaina ed eroina provenienti dal Sud America. La banda, con una base operativa proprio a Torino, faceva entrare in Italia e in altri paesi europei grosse quantità di stupefacenti per poi diffonderle tramite una vasta rete di pusher.