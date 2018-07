Tutto quello che Elkann non sapeva di Marchionne: la famiglia ha tenuta segreta la malattia del super manager

L'ospedale di Zurigo ufficializza che Marchionne era malato da tempo: sapeva di soffrire di una patologia grave e che l'operazione a cui si sarebbe sottoposto non sarebbe stata una passeggiata. Fca invece precisa di essere venuta a conoscenza delle cattive condizioni di salute del manager italo-canadese solo venerdì 20 luglio, informata dalla famiglia, decidendo subito dopo di assumere le misure adeguate per garantire alla casa automobilistica una guida salda. Mentre si spengono a poco a poco le parole di cordoglio per la morte di Marchionne, le dichiarazioni in sequenza dell'ospedale e dell'azienda fanno capire quanto, al di là delle formule di rito, il tema della malattia del manager e come questa è stata comunicata ai mercati diventerà centrale nei prossimi giorni e mesi. La questione è molto chiara: perché Fca non si è mossa prima per garantire all'azienda un passaggio di consegne meno turbolento? Ed era dovere o no dell'azienda avvisare i mercati delle condizioni di salute di Marchionne, soprattutto dopo l'operazione? Domande a cui l'azienda risponde molto nettamente: noi eravamo all'oscuro di quanto stava succedendo. Una risposta che forse lascia trapelare anche una qualche forma di irritazione nei confronti della famiglia e che troverebbe conferma nella ricostruzione sugli ultimi giorni di vita del manager. Prima della visita di venerdì 20 luglio il presidente di Fca John Elkann era già stato a Zurigo martedì 17 luglio e in quell'occasione Elkann non avrebbe avuto modo di vedere Marchionne e, anzi, la famiglia sarebbe stata molto generica nel riferire le condizioni di salute del loro congiunto. Elkann, quindi, torna a Torino senza avere ben chiaro il quadro generale. Per questo motivo, decide di tornare nella città svizzera poco dopo, venerdì. A quel punto è determinato a capire meglio cosa sta succedendo: il giorno della conference call con gli analisti per la presentazione della trimestrale è vicino e, indipendentemente dal fatto che Marchionne non ci sia, è chiaro che a quell'appuntamento è necessario fornire ai mercati informazioni chiare e univoche sull'immediato futuro dell'azienda. Ma quando Elkann si reca in ospedale per la seconda volta, realizza che la situazione è peggiore di quanto non gli era stata figurata in un primo momento. E decide quindi, in grande fretta, di procedere alla nomina del successore che avviene con la convocazione del cda di sabato. Ovvero, per dirla con le parole dell'ufficio stampa di Fca: «Venerdì 20 luglio la società è stata informata dalla famiglia del dottor Marchionne, senza alcun dettaglio, del serio deterioramento delle sue condizioni e che di conseguenza egli non sarebbe stato in grado di tornare al lavoro. La società ha quindi prontamente assunto e annunciato le necessarie iniziative il giorno seguente».