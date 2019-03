Primarie, evitato il flop per il Pd in Emilia Romagna

In Emilia Romagna, una delle regioni tradizionalmente più vicine al Pd, diminuisce l’affluenza per le primarie. A votare sono state 141.101 persone, secondo le prime rilevazioni, con un calo registrato rispetto al 2017. Un risultato comunque migliore rispetto alle aspettative, che lasciavano presagire un vero e proprio crollo. "Oggi è una giornata importante per la nostra democrazia. Abbiamo la possibilità di iniziare a ricostruire un'opposizione forte e democratica alla destra giallo verde", dichiara il sindaco Virginio Merola.