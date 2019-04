Primo giorno di lavoro, poliziotta salva una donna da un incendio

Un funzionario della Polizia di Stato insieme ad una seconda poliziotta, ha salvato una persona coinvolta in un incendio di un appartamento nel sestiere di Cannaregio, durante il suo primo giorno di lavoro a Venezia. Sul luogo, sono intervenute anche le volanti della Polizia che hanno prestato soccorso ai feriti e ai colleghi: la vittima del rogo infatti, ha riportato alcune ustioni al volto, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.