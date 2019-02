A processo 9 persone per la gestione delle case popolari a Milano

A processo con rito immediato i nove antagonisti arrestati lo scorso 13 dicembre per associazione per delinquere finalizzata all'occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica e alla resistenza a pubblico ufficiale, in seguito alla presunta gestione illecita di case popolari a Milano. Fissato l'inizio del processo per il 2 aprile, dove gli imputati potranno decidere tra riti alternativi o dibattimento ordinario. La presunta associazione a delinquere però non agiva per fini di lucro, ma aveva "uno scopo comune: una propagandata giustizia sociale a tutela del diritto della casa, volta a creare una soluzione all'emergenza abitativa, parallela e contrapposta a quella offerta dalle Istituzioni".