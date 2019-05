Processo per i fondi della regione finiti tra i rimborsi

Conclusa la requisitoria del Tribunale di Bologna nei confronti dei 12 ex consiglieri regionali accusati di peculato e processati per le spese messe a rimborso del gruppo: sono state richieste due pene di assoluzione e dieci di condanna, con pene dai 2 ai 4 anni di carcere. Tra le figure politiche indagate anche il deputato di Forza Italia Galeazzo Bignami, e il parlamentare Enrico Aimi. Alcune nelle persone accusate nel processo rispondono per i rimborsi del gruppo Pdl tra il 2010 e il 2011, mentre altri militanti nei gruppi di Fi e An nella legislatura precedente sono stati oggetto di indagine per il periodo dall'inizio del 2009 al maggio del 2010.