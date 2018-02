Insultava le alunne, professoressa di un liceo padovano condannata

E' accaduto in un liceo. Una professoressa avrebbe insultato in continuazione le sue alunne, accanendosi in modo particolare su tre di loro, chiamandole "cagne" o "marciume". Così la donna, Sandra Faccini, è stata condannata a cinque mesi, pena sospesa, per abuso dei mezzi di correzione. I fatti risalgono all'anno scolastico 2013-2014. In quei mesi l'insegnante avrebbe più volte rimproverato in modo molto aspro le sue studentesse, insultandole anche in modo volgare e mostrando loro il dito medio. Il liceo in questione si trova nel Padovano.