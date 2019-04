Professore sequestra i cellulari, ragazzina si lancia nel vuoto

Un’alunna francese di 12 anni, in gita coi compagni a Venezia, si è lanciata dal primo piano dell'hotel dopo aver subito il sequestro del cellulare da parte del professore, il quale aveva cercato di punire la classe per il troppo rumore provocato. La giovane è attualmente ricoverata in ospedale in condizioni non gravi. Secondo alcune testimonianze, la ragazza affetta da problemi di instabilità emotiva, si è chiusa in bagno per poi aprire la finestra e lanciarsi nel vuoto.