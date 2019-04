Prostituta trovata senza vita in un fosso, nel Modenese

E' stato bloccato il presunto responsabile dell'omicidio della donna trovata senza vita a Modena in un fosso, nella frazione di Albareto. La vittima, una prostituta nigeriana di 40 anni, è stata uccisa a sprangate dall’uomo, probabilmente a seguito di una lite per un rapporto non consumato. La donna è stata colpita più volte alla testa e al volto. Inoltre la vittima sarebbe stata uccisa altrove, per poi essere abbandonata nelle campagne alle porte di Modena, dove è stata notata da un passante.