Prostituta uccisa nel 2018, il cadavere è ancora in obitorio

A un anno e mezzo dalla morte di Arietta Mata, prostituta ungherese di 24 anni strangolata e uccisa nel gennaio del 2018 nel Modenese, il corpo giace ancora in obitorio e la famiglia che vive in un villaggio rurale dell'Ungheria ha dichiarato di non avere i soldi necessari a far rientrare la salma. Per questo, il presidio di Castelfranco Emilia di Libera ha deciso di racimolare il denaro per il funerale della donna, che avverrà nel Comune di Castelfranco.