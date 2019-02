Prostituzione, un disegno di legge per la regolarizzazione

In arrivo un disegno di legge di iniziativa statale per il regolamento della prostituzione nella regione Veneto, con l’obiettivo di costituire degli appositi albi di iscrizione per le donne che esercitano tale attività. Il progetto prevede la possibilità di esercitare anche in forme “associate, senza turbare la quiete, la sicurezza e l’ordine pubblico”. Secondo i 15 articoli della proposta di legge, le prostitute sarebbero tenute al pagamento degli oneri per sanità e fisco, con l’obbligo di mantenere la riservatezza dei clienti.