Protesta degli allevatori, sospese le trattative

Sospeso il tavolo nazionale di filiera sul pecorino convocato al Viminale, in previsione di una nuova convocazione prevista in Sardegna per sabato, insieme al ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio. Amareggiata l’industria del settore agricolo, che ritiene l’offerta inadeguata. Dall’altro lato invece, sono gli allevatori a lamentarsi del prezzo pagato per il prodotto. "Le parti si sono avvicinate, il governo ha già messo a disposizione soldi e la possibilità di approvare un decreto urgente, contiamo che entro poco tempo la produzione riprenda e strade, stalle e aziende ritrovino la serenità”, ha dichiarato il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.