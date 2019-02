Protezione dei minori nella Chiesa, inizia il progetto contro la pedofilia

Al via in Vaticano i lavori sull’incontro della “Protezione dei Minori nella Chiesa”, presso l’Aula nuova del Sinodo, presieduti da Papa Francesco. Il pontefice ha infatti chiesto di trasformare queste vicende negative in un’opportunità di consapevolezza e purificazione: “Maria ci illumini per cercare di curare le gravi ferite che lo scandalo della pedofilia ha causato sia nei piccoli sia nei credenti. Grava sul nostro incontro il peso della responsabilità che ci obbliga a discutere insieme su come affrontare questo male che affligge la Chiesa e l'umanità”.