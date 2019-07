Pullman in panne, turisti rischiano di dormire per strada

Un gruppo di turisti originari della Repubblica Ceca, di ritorno da una vacanza a Giulianova in provincia di Teramo, sono stati soccorsi dai carabinieri di Cattolica dopo che il pullman sul quale viaggiavano è rimasto in panne sull'autostrada con 56 persone a bordo che hanno rischiato di dover passare la notte in strada. A salvarli anche l’ospitalità della parrocchia di San Giuseppe e di don Biagio. Le donne con i bambini hanno trovato un posto in una palestra scolastica, mentre un pullman inviato dalla Repubblica Ceca li preleverà per riportarli a casa.