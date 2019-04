Pusher inseguito si lancia nel vuoto dal quarto piano, a Vicenza

Un nigeriano di 24 anni inseguito e braccato dalle forze dell’ordine si è gettato nel vuoto dal quarto piano di un palazzo a Vicenza, riportando gravi ferite. E’ accaduto durante un controllo a Campo Marzo degli agenti di polizia che, con l’aiuto di un’unità cinofila, è riuscita a individuare la droga mettendo in fuga il pusher. Durante la corsa, il ragazzo ha lasciato cadere 25 grammi di marijuana che portava addosso ed è salito sulle scale di un condominio fino alla cima, per poi lanciarsi nel vuoto e atterrare in un terrazzo al primo piano. Attualmente è ricoverato in gravi condizioni in ospedale, ma non è in pericolo di vita.