Nei Quartieri Spagnoli a Napoli sorge un monumento a Bud Spencer

Ci sono pochi nomi noti come quello di Bud Spender (al secolo Carlo Pedersoli), l’attore che ha fatto ridere generazioni di persone con i suoi film spesso in coppia con Terence Hill. Originario di Napoli, mercoledì 27 giugno Bud Spencer tornerà a Napoli sotto forma di statua: la città lo ha voluto omaggiare con un’opera perpetua e durevole nel tempo che fosse ben visibile da tutti. La statua di Bud Spencer sorge nei quartieri spagnoli: realizzata dall’artista Mario Schiano, è stata prodotta interamente con materiali di riciclo forniti dall’Associazione RiciclArte Miniera di Salvatore Iodice. All’opera ha collaborato anche l’Associazione Quartieri Spagnoli.

L’inaugurazione della statua di Bud Spencer è stata pensata come una festa per tutta la città. In occasione dell’evento, infatti, la nota Pasticceria Seccia ha realizzato dei dolci a forma di “B” da dare ai partecipanti, mentre alla Locanda dei Borboni è stato preparato un pasto a base di fagioli per ricordarlo.

Ospiti dell’inaugurazione sono stati il nipote di Bud Spencer, Sebastiano Pigazzi, Gino Sorbillo (fondatore della famosa pizzeria), lo scrittore Alessandro Iovino, il consigliere regionale Francesco Borrelli e il presidente municipale Francesco Chirico.

Nato a Napoli nel 1929, Bud Spencer è purtroppo scomparso a Roma il 27 giugno 2016, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi fan. L’attore è diventato famoso non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo, per i film realizzati insieme all’amico di una vita, Terence Hill. Tra le pellicole più famose, “Al di là della legge”, “Lo chiamavano Trinità”, “Anche gli angeli mangiano fagioli”, “I due superpiedi quasi piatti”. Ma Bud Spencer, prima di diventare attore, è stato anche un nuotatore professionista: è stato più volte campione italiano e il primo nel nostro paese a nuotare i 100 metri in meno di un minuto. La passione per la vita lo ha portato a coltivare numerosi interessi oltre a quello del cinema. Si è candidato in politica, ha lanciato una sua linea di jeans, ha preso il brevetto da pilota. E chissà quante altre cose avrebbe voluto fare e non c’è riuscito.