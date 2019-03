Quintino Spella indagato per depistaggio

Indagato l’ex generale Quintino Spella per depistaggio nell'ambito dell'inchiesta della Procura generale di Bologna sui mandanti e i finanziatori della strage del 2 agosto 1980: l’uomo, oggi 90enne, è stato interrogato dalla procura generale di Bologna. E’ emerso durante l’udienza del processo contro l'ex Nar Gilberto Cavallini, accusato di concorso in strage, nel quale Spella avrebbe dovuto testimoniare appunto. Il suo avvocato ha però presentato un certificato medico sostenendo che Spella non è in grado di testimoniare per motivi di salute, sottolineando che l’ex generale è attualmente indagato dalla Procura.