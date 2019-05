Ragazza stuprata in una discoteca di Marghera

Una ragazza di 20 anni è stata violentata sabato scorso da un giovane dell'Est Europa, nei pressi di una discoteca di Marghera in provincia di Venezia. Secondo quanto riferito dalla polizia, la giovane è stata aggredita sessualmente in un giardino vicino alle sale da ballo e alla zona bar della discoteca, per poi andare a casa riferendo ai genitori l'accaduto. Questi hanno quindi portata in ospedale la vittima e informato le forze dell’ordine che hanno raccolto le dichiarazioni della giovane e sono andati in discoteca per ispezionare i luoghi e a prelevare le immagine delle telecamere di sorveglianza.