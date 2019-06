Ragazza stuprata da un nordafricano a Bologna

La Polizia di Bologna sta indagando sul caso di una giovane 20enne italiana che ha chiamato un amico raccontando di essere stata aggredita da un nordafricano, e di avere subito una violenza sessuale dallo stesso, nella zona adiacente al Dopolavoro Ferroviario nei pressi di via Iacopo Barozzi. E’ stato infatti l’amico ad allertare i militari, mentre la giovane è stata accompagnata per accertamenti in ospedale. Intanto, le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamera di sorveglianza della zona, per fare luce sulla vicenda.