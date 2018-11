Ragazze picchiano una quindicenne, nel Pavese

Nove quindicenni avrebbero picchiato una ragazza della stessa età, in un comune della Lomellina in provincia di Pavia, su ordine di una 18enne gelosa del fatto che il fidanzato l’avesse lasciata per la ragazza picchiata dal gruppo. Quest’ultima, dopo essere stata in ospedale per le ferite giudicate guaribili, avrebbe sporto denuncia verso le ragazze, che non studiano e non lavorano. La 18enne mandataria del pestaggio invece è stata "messa in prova" in una comunità per il periodo di un anno.