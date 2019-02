Ragazzina si suicida nel Pavese, con una pistola

Nella sua abitazione di Tromello in provincia di Pavia, una ragazzina di 16 è stata trovata senza vita in seguito al suo suicidio, avvenuto tramite un colpo di pistola. L’arma, regolarmente detenuta, si trovava in casa e al momento dei fatti, la giovane si trovava da sola nell’abitazione. Non sono ancora chiari i motivi del suicidio, ma secondo i primi accertamenti non sono state trovate lettere che spieghino il gesto.